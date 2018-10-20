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AB'den Kaşıkçı açıklaması: Hesap vermesi sağlanmalı!

Avrupa Birliği, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kapsamlı, güvenilir ve şeffaf soruşturma devam etmeli, sorumluların hesap vermesi sağlanmalı" açıklamasını yaptı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 22:59
AB'den Kaşıkçı açıklaması: Hesap vermesi sağlanmalı!

Avrupa Birliği, Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kapsamlı, güvenilir ve şeffaf soruşturma devam etmeli, sorumluların hesap vermesi sağlanmalı" görüşünü bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 22:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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