AB'den Kaşıkçı açıklaması: Hesap vermesi sağlanmalı!

Avrupa Birliği, Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kapsamlı, güvenilir ve şeffaf soruşturma devam etmeli, sorumluların hesap vermesi sağlanmalı" görüşünü bildirdi.

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