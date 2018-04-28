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AB'den Galatasaray'a Suriye teşekkürü

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'den, Suriyeli çocuklar için yapılan organizasyon nedeniyle teşekkür mektubu geldi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:56
AB'den Galatasaray'a Suriye teşekkürü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Berger'in mektubunda Galatasaray'ın misafirperverliğine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

'Suriyeli çocuklar için 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen etkinliklerdeki emeğiniz ve doğrudan ilginiz için size teşekkür etmek istiyorum. İş birliğiniz ve olağanüstü çabalarınız sayesinde sığınmacılar için dayanışma oluşturduk. Galatasaray Kulübü tarafından gösterilen misafirperverlik ve profesyonellik için müteşekkirim. Size katkılarınızdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyor, yeni iş birliklerimizin gelecekte de devam etmesini diliyorum.'

Galatasaray Kulübü, AB Türkiye Delegasyonu ve Türk Kızılayı, 16 ve 18 Nisan'da düzenlenen etkinliklerle Türk ve Suriyeli çocuklara sürpriz hazırlamıştı. Düzenlenen ilk organizasyonda, 12 sığınmacı çocuk, Galatasaray'ın antrenmanında futbolcularla bir araya gelmişti. Sığınmacı çocuklar, Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçını da statta izlemişti.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:56
  1. Avrupa Birliği
  2. Türk Kızılayı
  3. Türkiye
  4. Galatasaray

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