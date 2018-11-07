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AB'den dikkat çeken İran açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ek yaptırımlarının ardından Avrupa Birliği'nden İran'a destek geldi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:57
AB'den dikkat çeken İran açıklaması!

ABD’nin İran’a karşı 5 Kasım’da başlattığı yaptırımların ikinci kısmının yürürlüğe girmesinin ardından Avrupa Birliği Tahran'la ticareti kolaylaştıracak özel bir mekanizma oluşturmak için harekete geçti.

"Ortak Kapsamlı Eylem Planına desteğimizi sürdürüyoruz"

Avrupa Komisyonu’nun Dışişleri Sözcüsü Maja Kocijancic, yaptığı basın toplantısında "Özel maksatlı Vasıta (the special purpose vehicle) SPV devam ediyor ve gerçekten hızlandırılıyor” dedi. Kocijancic, Avrupalı ihracatçıların ve ithalatçıların İran’la yasal ticareti sürdürmesini sağlayacak mekanizmayı anlattı. Sözcü, Bankacılık Transfer Operatörü SWIFT’in İran bankalarını hizmetten alıkoymasından Avrupa Birliği’nin büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "SWIFT’in kararını gördük ve bu kararı bulduk. Biz Avrupa Birliği olarak, kendi güvenlik meselemiz olarak İran'la yapılan nükleer anlaşma olan Ortak Kapsamlı Eylem Planına desteğimizi sürdürüyoruz ve bu anlaşmadan kaynaklanan menfaatlerimizi aramaya devam ediyoruz” dedi.

SWIFT hizmeti durdurduğunu açıklamıştı

SWIFT Bankacılık network’u pazartesi günü Washington’ın İran’a uyguladığı yaptırım sebebiyle İran’ın bir çok bankasına sunduğu hizmeti durdurduğunu açıkladı.
Almanya ile birlikte Birleşmiş Milletlerin 5 daimi üyesinin İran’ın nükleer enerji üretimini kontrol altına almak için 14 Temmuz 2015’de yaptığı anlaşmadan ABD anlaşmanın füzeleri kapsamadığı ve İran’ın Ortadoğu’da terörist kuruluşları desteklemesini ileri sürerek geçen Mayıs ayında anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD, İran’a füze çalışmalarını durdurması, Hizbullah ve Haması desteklemekten vazgeçmesi ve Suriye’den çıkmaması halinde yaptırım uygulayacağını belirterek 5 Kasım’da İran’ın petrol ihracını önleyecek şekilde yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:57
  1. Avrupa Birliği
  2. İran
  3. ABD

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