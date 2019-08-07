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AB'den 'Brexit' açıklaması: Hazırız

AB, İngiltere ile önümüzdeki haftalarda Brexit'e ilişkin görüşmelerin sağlanacağını ancak ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu açıkladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
AB'den 'Brexit' açıklaması: Hazırız

Anlaşmasız ayrılığı tercih etmediklerini vurgulayan AB Komisyonu Sözcüsü Breidthardt, AB'nin ayrılık anlaşmasının en iyi ve görüşmeye kapalı olduğunu bildirdi. İngiltere, Haziran 2016'da ülkenin AB'den ayrılması referandumunda yüzde 48'e karşı 52 ile Brexit kararı almıştı.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile gelecek haftalarda Brexit'i görüşebileceğini ancak mevcut ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Annika Breidthardt, günlük basın brifinginde, birliğin yürütme organının "anlaşmasız ayrılığı" engellemeyi umduğu ancak AB'nin böyle bir sonuca da hazır olduğunu belirtti.

Breidthardt, "İngiltere Brexit'i telefonla veya yüz yüze müzakere etmek ve duruşunu daha detaylı biçimde netleştirmek isterse, AB Komisyonu görüşmelere açıktır." ifadelerini kullandı.
"Anlaşmasız ayrılık tercih ettiğimiz bir seçenek değil" diyen Breidthardt, AB'nin mevcut ayrılık anlaşmasının ise "en iyisi" ve "müzakereye kapalı olduğunu" vurguladı.

Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı 52 ile Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) kararı almıştı.

Eski İngiltere Başbakanı May'in, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının, Avam Kamarası'nda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 31 Ekim'e ertelenmişti.

Anlaşmanın reddedilmesinde en önemli faktörü oluşturan tedbir maddesi, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemeyi amaçlıyordu.

Maddeye göre, İngiltere ile AB kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana kadar, ülkenin bütünü Gümrük Birliği'nde kalacak ancak Kuzey İrlanda ilave AB kurallarına tabi olacaktı.

 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 23:59
  1. Brexit
  2. Avrupa Birliği
  3. AB Komisyonu Sözcüsü Breidthardt
  4. İngiltere

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