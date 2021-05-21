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AB'den ateşkes yorumu
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Dünya AB'den ateşkes yorumu
Dünya

AB'den ateşkes yorumu

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 04:21:00 -
AB'den ateşkes yorumu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ateşkesin duyurulmasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

"11 gündür süren çatışmayı sonlandıran İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladım." ifadesini kullanan Michel, barış ve güvenlik fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesini kabul ettiği bildirilmişti.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00’de başlayacağını doğrulamıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

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