0553 313 94 23

AB'den Ar-Ge'ye 318 milyar avro

AB, 2017 yılında Ar-Ge alanına toplam 318 milyar avro harcama gerçekleştirdi

10 Ocak 2019 Perşembe 14:39
AB'den Ar-Ge'ye 318 milyar avro

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), 2017 yılında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanına toplam 318 milyar avro kaynak aktardı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), birlik üyesi 28 ülkenin 2017 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, Ar-Ge'ye AB üyesi ülkeler 2016 yılında gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2,04'ünü harcarken bu oran 2017'de yüzde 2,07'ye yükseldi. Böylece, AB'nin toplam Ar-Ge harcamaları 2017 yılında 318 milyar avro seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde Ar-Ge harcamalarının yüzde 66'sını özel sektör, yüzde 22'sini yüksek eğitim kurumları, yüzde 11'ini kamu ve yüzde 1'ini kar amacı gütmeyen kurumlar gerçekleştirdi.

AB üyesi ülkeler arasında 2017 yılında en fazla Ar-Ge harcamasını 99 milyar avroyla Almanya gerçekleştirdi. Onu en yakın 50 milyar avroyla Fransa, 38,9 milyar avroyla İngiltere, 23,3 milyar avroyla İtalya, 15,8 milyar avroyla İsveç, 14,7 milyar avroyla Hollanda, 14 milyar avroyla İspanya izledi.

En az Ar-Ge harcaması yapan AB üyesi ülkeler ise 61 milyon avroyla Malta, 109 milyon avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve 138 milyon avroyla Letonya oldu.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:39
  1. AB
  2. Ar-Ge
  3. Avrupa
  4. Avrupa Birliği
  5. Eurostat
  6. milyar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede
    1. Bursa'da uyuşturucu ticareti..
    2. Yapı Kredi'den 650 milyon dolarlık..
    3. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    4. TBMM Genel Kurulu
    5. Fatih Terim'e mahkemeden para cezası
    6. Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e nezaket..
    7. YTB'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler..
    8. Nadal, Mata ve Navas'a spor ödülü
    9. Ankara'da yarın okullar tatil mi |..
    10. Kritik ziyaretin tarihi belli oldu!..
    11. ABD "Suriye'den çekiliyoruz" dedi,..
    12. Futbol: Hazırlık maçı
    13. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    14. "İçimdeki Hazine" klibini yaklaşık 2..
    15. Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki:..
    16. TBMM KİT Komisyonu
    17. Aynı sokakta 5 yıl arayla işlenen iki..
    18. Hepsiburada, 2018 Kitap Alışveriş..
    19. "Bolton'ın sözleri provokatif" diyen..
    20. Mustafa Kurdaş kimdir nerelidir?
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye