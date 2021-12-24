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Otomotiv AB'de ticari araç satışları kasımda sert düştü
Otomotiv

AB'de ticari araç satışları kasımda sert düştü

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar, 2021 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 azaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 09:14:00 -
AB'de ticari araç satışları kasımda sert düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin kasım ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,7 gerileyerek 142 bin 480 seviyesine düştü. Söz konusu satış miktarı, Kasım 2020'de 167 bin 1 adet olmuştu.

En çok düşüş İspanya'da

AB ülkeleri arasında kasımda ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 22,1, Fransa'da yüzde 12,2, İtalya'da yüzde 15 ve İspanya'da yüzde 30,4 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında kasımda en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 35 bin 870, Almanya'da 28 bin 499, İtalya'da 17 bin 327 ve İspanya'da 12 bin 755 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Kasım 2021'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 1 milyon 723 bin 817'ye çıktı.

AB'de toplam ticari araç satışları, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında da gerilemişti. Kasımla birlikte ticari araç satışları, son 5 aydır düşüş gösterdi.

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