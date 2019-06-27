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AB'de kritik seçimin galibi belli oldu!

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyinin Genel Sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:18
AB'de kritik seçimin galibi belli oldu!

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, ilk turda, kullanılan oyların 159'unu alan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric, 105 oyun çıktığı Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'i geride bırakarak Genel Sekreterlik görevine seçildi.

Buric, Thorbjorn Jagland’dan devralacağı sekreterlik görevine 18 Eylül'de başlayacak.

Norveçli Jagland, 2009’dan bu yana Konseyin Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 00:18
  1. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric
  2. Marija Pejcinovic Buric
  3. Didier Reynders
  4. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

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