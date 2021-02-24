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Dünya ABD'den yüzlerce askeri araç hibesi
Dünya

ABD'den yüzlerce askeri araç hibesi

Afganistan'da ABD'nin Kabil yönetimine toplam 640 adet askeri araç hibe ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 23:26:00 -
ABD'den yüzlerce askeri araç hibesi

Afganistan Savunma Bakanlığı, ABD'nin Afgan Ordusu'na yeni savaş teçhizatı teslim ettiğini çarşamba günü düzenlenen özel bir törenle duyurdu.

Açıklamaya göre ABD ordusu, 403 adet zırhlı Humvee, 42 adet Ford Ranger, 23 adet askeri ambulans ve 170 motosiklet olmak üzere toplam 640 askeri aracı Kabil yönetimine teslim etti.

Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, yardımlar için ABD'ye teşekkür edildi.

Savunma Bakan Vekili Şah Mahmud Miakhel, Afgan ordusuna bağlı kuvvetlerin askeri kapasitelerinin ve yeteneklerinin iyileştirilmesinin savunma bakanlığının ilk önceliği olduğunu ve Afgan kuvvetlerinin savunma programları ve stratejilerine dayalı yeni savaş ekipmanlarıyla donatıldığını belirtti. Miakhel, söz konusu askeri yardımların, ülkede güvenliği artırmak ve güçlendirmek için kullanılacağını söyledi.

Kaynak: star.com.tr

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