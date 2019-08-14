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ABD'den yeni F-35 hamlesi!

Pentagon, 2025 yılına kadar halen 44 bin dolar olan F-35A'nın saatlik uçuş maliyetini 25 bin dolara düşürme hedefi koydu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:13
ABD'den yeni F-35 hamlesi!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 2025 yılına kadar halen 44 bin dolar olan F-35A'nın saatlik uçuş maliyetini 25 bin dolara düşürme hedefi koydu.

Analistler bu hedefin çok iddialı olduğu konusunda hem fikir. Pentagon'un Maliyet ve Program Değerlendirme Ofisinin Başkanı Robert Daigle, bunun gerçekleşmesine ihtimal vermediklerini söyledi.

Washington Hükümeti ve Lockheed Martin, F-35A'nın birim maliyetlerinin 2020 yılından itibaren 80 milyon dolara düşeceğini savunuyor. Pentagon da uçakların işletme maliyetlerinin aşağı çekilmesi için uğraş veriyor.

Kaynak: Kokpit Aero

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:13
  1. F-35A
  2. Pentagon
  3. ABD Savunma Bakanlığı
  4. Robert Daigle
  5. Lockheed Martin

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