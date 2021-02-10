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Gündem ABD'den yaptırım ve S-400 açıklaması
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ABD'den yaptırım ve S-400 açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda Washington'un tutumunun değişmediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 22:59:00 - 2021-02-10 23:04:20
ABD'den yaptırım ve S-400 açıklaması

ABD'nin S-400'ler konusundaki tutumunun değişmediğini belirterek, sistemlerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını yineledi.

Türkiye'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımların S-400 alımı nedeniyle uygulandığı hatırlatmasını yapan sözcü, "Türkiye ile hem ortak çıkarlarımız hem de ihtilaflarımız var" dedi.

Öte yandan Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, önümüzdeki günlerde Türkiye Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme düzenleyebileceği bilgisini verdi.

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