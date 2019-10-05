ABD’den Ukrayna’ya 150 adet Javelin güdümlü tanksavar füzesi

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ABD’nin Ukrayna’ya, 39.2 milyon dolara 150 Javelin omuzdan atılan anti-tank füzesi ve ilgili ekipmanın satışı için gerekli onayı verdiğini bildirdi.

Ukrayna Hükümeti, Raytheon Company tarafından üretilen 150 Javelin füzesi ile 10 fırlatma ünitesi için satın alma talebinde bulundu. Ayrıca eğitim, nakliye, teknik ve lojistik destek hizmetleri gibi ek unsurlarla birlikte toplam maliyetin 39.2 milyon dolar olduğu belirtildi.

ABD, 2018 yılında Ukrayna’ya 200 füze ve 37 füze rampası satmıştı.

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Javelin sistmi, Ukrayna’nın ulusal savunma gerekliliklerini yerine getirmek, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmada uzun vadeli kapasitesini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Ukrayna bu sistemi silahlı kuvvetlerinde kullanacaktır” denildi.

Javelin füze sistemi, hedefe bir kez kilitlendikten sonra ilave takibe gerek duymayan ‘ateşle ve unut’ sistemiyle donatılmış olup füze bir kez hedefine güdümlendikten sonra onu fırlatan operatör olay yerini derhal terkedebilmektedir.