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Medya ABD'den Türkiye'ye karşı iğrenç taktik! Bunun adı madrabazlık
Medya

ABD'den Türkiye'ye karşı iğrenç taktik! Bunun adı madrabazlık

"2019’da Türkiye’yi F-35 programından çıkarıp uçaklar için ödenen 1,4 milyar dolara çöken ABD, şimdi tutmuş 'yardım şovu' yapıyor" ifadelerini kullanan Tamer Korkmaz, Türkiye’ye taziye ziyaretinde bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın “ısıtıcı taşırken” poz vermesini "madrabazlık" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 11:24:00 -
ABD'den Türkiye'ye karşı iğrenç taktik! Bunun adı madrabazlık

"2019’da Türkiye’yi F-35 programından çıkarıp uçaklar için ödenen 1,4 milyar dolara çöken ABD, şimdi tutmuş 'yardım şovu' yapıyor" ifadelerini kullanan Tamer Korkmaz, Türkiye’ye taziye ziyaretinde bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın “ısıtıcı taşırken” poz vermesini "madrabazlık" olarak nitelendirdi. Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’ye taziye ziyareti yapan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken madrabazı “ısıtıcı taşırken” poz verdi.

***

Yani?

“Bakın, biz ne kadar yardımseveriz” ayaklarındaki…

-Samimiyetsiz bir enstantane!

***

2019’da Türkiye’yi F-35 programından çıkarıp…

Uçaklar için ödenen 1,4 milyar dolara çöken ABD…

Şimdi tutmuş “Yardım Şovu” yapıyor!

***

15 Temmuz 2016’da, vatanımızı piyonu FETÖ’nün darbe girişimiyle işgale kalkışan Haydut Devlet’ten bahsediyoruz. (...)"

 

 

 

 

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