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Gündem ABD'den Türkiye açıklaması! Rusya'yı uyardılar
Gündem

ABD'den Türkiye açıklaması! Rusya'yı uyardılar

Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması hakkında ABD'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 22:36:00 -
ABD'den Türkiye açıklaması! Rusya'yı uyardılar

ABD, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini açıkladı. Ayrıca ABD'den Rusya'ya uyarı geldi.

ABD'den yapılan açıklamada, ''Tahıl krizinin çözümü için yapılan anlaşma memnuniyet verici. Anlaşmanın uygulanmasından Rusya sorumludur'' denildi.

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