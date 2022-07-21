ABD'den Türkiye açıklaması! Rusya'yı uyardılar
Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması hakkında ABD'den açıklama geldi.
ABD, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini açıkladı. Ayrıca ABD'den Rusya'ya uyarı geldi.
ABD'den yapılan açıklamada, ''Tahıl krizinin çözümü için yapılan anlaşma memnuniyet verici. Anlaşmanın uygulanmasından Rusya sorumludur'' denildi.