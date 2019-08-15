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ABD'den Türkiye açıklaması: Bazı eylemleri başlatmaya hazırlanıyoruz

Pentagon, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile ortak şekilde oluşturulmak istenen güvenli bölge ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
ABD'den Türkiye açıklaması: Bazı eylemleri başlatmaya hazırlanıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma hedefiyle varılan anlaşmanın aşamalı olarak hayata geçirileceğini, bazı adımların hızla atılması için hazırlıklar yapıldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak üzere Türkiye ile varılan anlaşmanın aşamalı olarak hayata geçirileceğini duyurdu.

Pentagon sözcüsü Sean Robertson AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı operasyonların yakın zamanda başlayacağını belirterek, "Şu an Türk askeri muhataplarımızla birlikte Ortak Koordinasyon Merkezi için seçenekleri gözden geçiriyoruz. ABD, Türkiye ile istişareler sürerken bazı eylemleri hızla başlatmaya hazırlanıyor" dedi.

Türkiye ile ABD arasında geçen hafta üzerinde uzlaşıldığı açıklanan anlaşma uyarınca Müşterek Harekat Merkezi'nin Şanlıurfa'da kurulması ve Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgenin organizasyonunu üstlenmesi öngörülüyor.

Türk Milli Savunma Bakanlığı, bu çerçevede ABD'li 6 kişilik bir heyetin Şanlıurfa'ya geldiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını açıklamıştı.

'Görüş ayrılıkları var' iddiası

Söz konusu güvenli bölgenin uzunluğu ve derinliği konusunda ise belirsizlik sürüyor. Demirören Haber Ajansı (DHA), kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda, askerlerin devriye güzergahı, ikmal ve lojistik hatları gibi konularda görüş birliğine varıldığını bildirmişti. Güvenli bölgenin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte kurulacağı konusunda ise görüş ayrılıklarının aşılamadığı belirtiliyor.
ABD askerlerinin derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlardan arındırılmasını teklif ettiğini bildirdi. Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyetininse derinliğin 40 kilometre olmasını istediği aktarıldı. İkinci bir seçenek olarak Türkiye'nin güvenli bölgenin sınıra 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istediği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
  1. Şanlıurfa
  2. ABD
  3. Pentagon
  4. Suriye

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  • Şeref KazanŞeref Kazan30 dk önce
    Merkez Urfada anlayan varsa1 adım öne çıksın Milletin aklıyla alay edenler bir sonraki seçimde milletin tokatıyla ABD köpekliklerini tescilliyeceklerdir HA unutmadan son söz Türkiyenin ABD önümüze koyduğunu oyaylıyarar sön sözü biz söylemiş olacağız ALLAH soyunuza lanet etsin yıllardır silah yığınaklarını ayrılıkçi kürtlere taşıyan ülkeyle anlaşmak nasıl bir alçaklık
  • Abdullah MuratAbdullah Murat38 dk önce
    Kafire düşmana inanılmaz güvenilmez şeytanla konuşmak anlaşma yapmak gibidir Arka planda şeytanın hilesi vardır Dünyanın dış yüzünde ise aldanmış küfrü yüzünden lanetlenmiş şeytana tabi olmuş onun yolunda savaşan faydalanma ve kullanma ilişkisi Onların dinine girmeden ve onlara tam tabi olmadan kendi aralarına almazlar Buda ebedi cehennemlik olmak demektir Dünya imtihan alanıdır Allahın kuralları vardır Bu kurallardan bazıları öyle diskalifiye ederki ölünceye kadar kalbin mühürlenir kendini doğru yolda sanarsın. Hristiyan ve yahudileri dost edinen onlardan olur. Allahın hükümleriyle adaleti ve yönetimi sağlamayanlarda kafir olurlar Dostu düşmanı kurana göre tanımlamak elzemdir. Allahın hükümlerini istemeyen o hükümlere teslim olmuş anlamındaki müslüman değildir O Allahın doğru yolunun bir engelleyicisi olarak düşmandır
  • kiowakiowa43 dk önce
    yalan yalan yalan yalan yalan,,,kimbilir hangi şerefsizlik peşindesiniz,,,belhum adallar,,,domuz soyları,,,yer ile yeksan olun..

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