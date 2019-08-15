ABD'den Türkiye açıklaması: Bazı eylemleri başlatmaya hazırlanıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma hedefiyle varılan anlaşmanın aşamalı olarak hayata geçirileceğini, bazı adımların hızla atılması için hazırlıklar yapıldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak üzere Türkiye ile varılan anlaşmanın aşamalı olarak hayata geçirileceğini duyurdu.

Pentagon sözcüsü Sean Robertson AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı operasyonların yakın zamanda başlayacağını belirterek, "Şu an Türk askeri muhataplarımızla birlikte Ortak Koordinasyon Merkezi için seçenekleri gözden geçiriyoruz. ABD, Türkiye ile istişareler sürerken bazı eylemleri hızla başlatmaya hazırlanıyor" dedi.

Türkiye ile ABD arasında geçen hafta üzerinde uzlaşıldığı açıklanan anlaşma uyarınca Müşterek Harekat Merkezi'nin Şanlıurfa'da kurulması ve Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgenin organizasyonunu üstlenmesi öngörülüyor.

Türk Milli Savunma Bakanlığı, bu çerçevede ABD'li 6 kişilik bir heyetin Şanlıurfa'ya geldiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını açıklamıştı.

'Görüş ayrılıkları var' iddiası

Söz konusu güvenli bölgenin uzunluğu ve derinliği konusunda ise belirsizlik sürüyor. Demirören Haber Ajansı (DHA), kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda, askerlerin devriye güzergahı, ikmal ve lojistik hatları gibi konularda görüş birliğine varıldığını bildirmişti. Güvenli bölgenin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte kurulacağı konusunda ise görüş ayrılıklarının aşılamadığı belirtiliyor.

ABD askerlerinin derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlardan arındırılmasını teklif ettiğini bildirdi. Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyetininse derinliğin 40 kilometre olmasını istediği aktarıldı. İkinci bir seçenek olarak Türkiye'nin güvenli bölgenin sınıra 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istediği belirtiliyor.