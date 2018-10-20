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ABD'den Suudilere çok ağır sözler! 'Aşağılayıcı yalanlar serisi...'

ABD'de New York Times Gazetesi'nde yayımlanan bir makalede, "Suudi hükümeti, şimdi de hem bizim aklımızı hem de Cemal’in hatırasını aşağılayan yeni yalanlar serisi yayınladı." ifadelerine yer verildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 18:47
ABD'den Suudilere çok ağır sözler! 'Aşağılayıcı yalanlar serisi...'

New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan bir makalede, "Cemal Kaşıkçı’nın ölümü hakkında iki haftadan fazla yalan söyleyen Suudi hükümeti, şimdi de hem bizim aklımızı hem de Cemal’in hatırasını aşağılayan yeni yalanlar serisi yayınladı." ifadesi kullanıldı.

New York Time köşe yazarlarından Nicholas Kristof, "Suudi Arabistan’dan daha da aşağılayıcı yalanlar" başlıklı makale kaleme aldı.

Kaşıkçı hakkında Riyad yönetiminin hazırladığı raporun "yalan" olduğunu belirten Kristof, "neredeyse herkesin Kaşıkçı operasyonunu Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın onayladığına inandığını" ifade etti.

'Daha önce de yaptılar'

Kristof, Prens Bin Selman’ın daha önce de Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kaçırdığını ve milyonlarca Yemenliye kıtlık uyguladığına dikkati çekerek, Kaşıkçı olayının ABD - Suudi Arabistan ilişkilerine yönelik yeni bir test olduğunu belirtti.

Kaşıkçı’nın öldürülmesi hakkında Birleşmiş Milletler’in soruşturma yapması gerektiğini kaydeden Kristof, NATO ülkelerinin Riyad yönetimine silah satışını durdurması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 18:47
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Suudi Arabistan
  4. New York Times
  5. Suudilere ağır sözler
  6. Cemal Kaşıkçı

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