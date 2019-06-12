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ABD’den Suriyeli iş adamlarına yaptırım!

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), başta Samer Foz adlı Suriyeli iş adamı olmak üzere, toplam 3 kişi ve 13 kuruluşu, 'Suriye hükümetine destek oldukları' gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:48
ABD’den Suriyeli iş adamlarına yaptırım!

ABD Hazine Bakanlığı, başta Samer Foz adlı Suriyeli iş adamı olmak üzere, toplam 3 kişi ve 13 kuruluşu, 'Suriye hükümetine destek oldukları' gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), söz konusu yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, başta Foz ailesi olmak üzere, bahsedilen kişi ve firmaların Suriye hükümetinin yeniden yapılanma ve yatırım çabalarına finansörlük ettiği belirtilirken, yaptırımların bu kişi ve firmaların gelir kaynaklarını kesme amacı taşıdığı ifade edildi.

'Finansal olarak yararlandığını'

Öte yandan, konuya ilişkin açıklama yapan Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker ise Samer Foz ve akrabalarının kendilerine ait inşaat firmaları vasıtasıyla Suriye'deki savaştan 'finansal olarak yararlandığını' iddia etti.

Mandelker, "Bu Suriye oligarşisi, sivilleri katleden Esad rejimini doğrudan destekliyor ve rejim vahşetinden kaçan sivillerden çalınan arazilerde lüks yapılar inşa ediyor. Bakanlık olarak, Suriye halkı bu el yapımı insani krizden dolayı acı çekerken, Esed rejiminden nemalanan vurguncuları sorumlu tutma konusunda kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:48
  1. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC)
  2. Esad rejimi
  3. esad rejimi işkence
  4. Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker

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