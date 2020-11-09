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Aktüel ABD'den Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım
Aktüel

ABD'den Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:56:46 -
ABD'den Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı bazı parlamento üyelerini, askeri yetkilileri, şirket ve finansal destekçiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD bugün, Beşşar Esed'in Suriye halkına karşı gereksiz ve zalimce savaşına destek veren 19 şirketi, Suriye parlamento üyelerini, finansçıları ve askeri yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Ülke çapında ateşkes dahil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararını uygulama, ilerleme için tek yol olarak kalmıştır." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, 17 Haziran'da yürürlüğe soktuğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında İdlib'deki saldırılar sonrasında da Esed rejimi ile ilişkili 17 kurum ve kişiye daha yaptırım kararı almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık'ta imzaladığı ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre, rejimin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.

ABD, söz konusu yasayı delen kişi ve kurumları, ülkeye seyahat etme yasağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, diğer ülke ve şirketlerle herhangi bir finansal işlem yapmalarının yasaklanması gibi yaptırımlarla tehdit ediyor.

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