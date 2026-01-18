ABD’den Suriye’de El Kaide operasyonu! Üst düzey terörist öldürüldü

  • İSTANBUL
Yücel Kaya
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeybatısına hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurarak, "Saldırıda, 13 Aralık 2025'te iki ABD askeri ve bir ABD’li tercümanın ölümüyle sonuçlanan pusudan sorumlu DEAŞ teröristiyle doğrudan bağlantıları olan El Kaide ile ilişkili deneyimli terörist lider Bilal Hasan el-Casim öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye’nin kuzeybatısına hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, 16 Ocak’ta düzenlenen saldırının Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde ABD personelini hedef alan pusuya yanıt amacıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "Saldırıda, 13 Aralık 2025'te iki ABD askeri ve bir ABD’li tercümanın ölümüyle sonuçlanan pusudan sorumlu DEAŞ teröristiyle doğrudan bağlantıları olan El Kaide ile ilişkili deneyimli terörist lider Bilal Hasan el-Casim öldürülmüştür" denildi.

 

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonun üç ABD’linin ölümünden sorumlu bir teröristi hedef aldığını vurgulayarak, "Söz konusu terör unsurunun öldürülmesi, askerlerimize saldıran teröristlerin peşini bırakmama konusundaki kararlılığımızı göstermektedir" dedi. ABD vatandaşlarına ve askerlerine saldırı düzenleyen, planlayan ve bunlara ilham veren terör unsurlarına seslenen Cooper, "Sizin için hiçbir yer güvenli değil. Sizi bulacağız" ifadelerini kullandı.

