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Aktüel ABD'den Sudan'a bir milyar dolarlık kredi desteği
Aktüel

ABD'den Sudan'a bir milyar dolarlık kredi desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:45:39 -
ABD'den Sudan'a bir milyar dolarlık kredi desteği

HARTUM (AA) - Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkaran ABD'nin bu ülkeye borçlarını kapatması için bir milyar dolarlık kredi desteği sağlayacağı bildirildi.

Sudan Maliye Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye Dünya Bankasına borçlarını ödemesi için bir milyar dolar kredi vereceği duyuruldu.

Bu adımın gelecek günlerde gerçekleşeceği ve Sudan'ın, Dünya Bankasının dünyanın en yoksul ülkelerine yardım eden birimi Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ile yeniden iş birliğinin önünü de açacağı ifade edildi.

Sudan'ın "Ağır Borç Yükü Altında Bulunan Yoksul Ülkelerin Borçlarını Hafifletme Girişimi" ile borçlarını hafifletmeye bir adım daha yaklaşacağı bildirilen açıklamada, yakında en büyük 10 ABD’li tarım şirketinin yöneticilerinin yatırım fırsatlarını görüşmek üzere başkent Hartum’a geleceği, bunu birçok farklı sektörden heyetlerin takip edeceği kaydedildi.

Kredi desteğinin yanı sıra Hartum'a buğday ve diğer bazı ürünlerde de destek verileceği ifade edildi.

Yaklaşık 60 milyar dolar dış borcu bulunan Sudan, Uluslararası Para Fonuna (IMF) da 1,3 milyar dolar borçlu durumda.

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’e 1991-1996'da kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" aldığı Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Sudan 14 Aralık'ta ABD'nin terörü destekleyen devletler listesinden resmen çıkarılmıştı.

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