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Medya ABD'den, skandal "Türkiye" hamlesi! Vay utanmazlar vay
Medya

ABD'den, skandal "Türkiye" hamlesi! Vay utanmazlar vay

Yeniakit Publisher
2024-05-27 16:00:00 -
ABD'den, skandal "Türkiye" hamlesi! Vay utanmazlar vay

ABD'nin Suriye'deki yerel seçim hazırlıkları ve Türkiye'ye yönelik bakış açısındaki değişimler, yeni bir raporla gündemde. Türkiye'deki Kürt Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan rapor, Kürtlerin Türkiye'den demokrasi, özgürlük ve adalet beklemediğini iddia ediyor. Washington'ın bu garip raporu sadece Kürtçe yayınlaması ise dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor. "Peki direkt Türkiye’yi alakadar eden böyle bir rapor neden Türkçe Servisi tarafından yayımlanmaz?" diye soran Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir de "ABD’yi ele veren bir diğer unsur, yaptıkları haberde bu araştırmanın sadece 40 kişiyle yapıldığını belirtmemiş olmaları. Bilmeyen birisi, bu 40 kişinin fikrini Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kürt kökenli yurttaşın fikri sanabilir" ifadelerini kullanıyor. İşte Şendir'in yazısı:

ABD'nin Suriye'deki yerel seçim hazırlıkları ve Türkiye'ye yönelik bakış açısındaki değişimler, yeni bir raporla gündemde. Türkiye'deki Kürt Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan rapor, Kürtlerin Türkiye'den demokrasi, özgürlük ve adalet beklemediğini iddia ediyor. Washington'ın bu garip raporu sadece Kürtçe yayınlaması ise dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor. "Peki direkt Türkiye’yi alakadar eden böyle bir rapor neden Türkçe Servisi tarafından yayımlanmaz?" diye soran Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir de "ABD’yi ele veren bir diğer unsur, yaptıkları haberde bu araştırmanın sadece 40 kişiyle yapıldığını belirtmemiş olmaları. Bilmeyen birisi, bu 40 kişinin fikrini Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kürt kökenli yurttaşın fikri sanabilir" ifadelerini kullanıyor. İşte Şendir'in yazısı:

"Terör örgütünün Suriye’de yapmaya çalıştığı yerel seçim konusunda Türkiye’nin konuşacağı iki başkent var. Bunlardan birisi Washington, diğeri de hiç şüphesiz Moskova.

ABD’nin planlarını iyi kötü biliyoruz ama iddiası Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma olan Rusya ne yapacak, onu da göreceğiz.

Biz bu korsan seçim çabasını konuşurken Washington’ın Türkiye’ye bakışındaki kaymayı gösteren bir başka gelişme daha yaşandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’de kurulu bulunan Kürt Araştırmalar Merkezi, 40 Kürt kökenli iş insanı, akademisyen, gazeteci, sivil toplum örgütü temsilcisiyle görüşmeler yaparak bir rapor yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Kürtlerin Durumu isimli çalışmada garip ifadeler var.

Bütçesini ABD Dışişleri’nin verdiği Amerika’nın Sesi bu raporu Kürtçe bölümünde yayınladı ama Türkçe bölümünde vermedi.

Sadece haberi vermemekle kalmadı, rapor “Kürtlerin gelecekte Türkiye’den demokrasi, özgürlük ve adalet beklemediği yazılıyor” cümlesiyle anlatıldı. Bu oldukça tehlikeli ve gelecek adına gönül bölünmesine yol açacak bir ifade.

Peki direkt Türkiye’yi alakadar eden böyle bir rapor neden Türkçe Servisi tarafından yayımlanmaz?

ABD’yi ele veren bir diğer unsur, yaptıkları haberde bu araştırmanın sadece 40 kişiyle yapıldığını belirtmemiş olmaları. Bilmeyen birisi, bu 40 kişinin fikrini Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kürt kökenli yurttaşın fikri sanabilir.

YPG’nin yerel seçim hazırlığı ve manipüle edilmiş, Türkçe bilenlerden saklanan ama Türkiye’yi alakadar eden rapor.

Washington’ın tüm makyajları neyse ki çok çabuk akıyor…"

 

 

 

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Yorumlar

Yaz gazeteci.....Korkma

Katil Amerika dünyayı kana buluyor.Ülkeleri ,milletleri savaştırıyor.r.Ama burası Türkiye.Artk yutmuyoruz.Amerikan üsleri kapatılmalı.Gerekirse Natodanda da çıkabilir.Ülkemizin bütünlüğünü kasteden devlet dort olmaz.10 milyon Suriyeli boşuna sürgün edilmedi.Almayacaktık.Yanlış yaptık.Acıdık yüreğimiz yandı.Aldılar ama yanlış yaptılar.Avrupa ve Amerika güçlü Türkiye istemiyor.İranı da Türkiyeyi de bölmek istiyorlar.Pkk aslında ermeni ASALA örgütünün kamuflesidir .Amerika ve Avrupa nın piyonudur.Bu Amarika savaş istiyorsa iyi düşünsün.Millet bu İŞİN farkında..ülkemiz için ölümüne savaşacağımızı.,göz dikenleri kan kusturacağımızı iyi bilsinler.

Düğünümüz olur

Amerika ve Avrupa kadar kalleş millet daha yoktur.ÇIKARLARI İÇİN ANALARINI ,BACILARINI SATAR BU ŞEREFSİZLER 
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