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Dünya ABD'den skandal 'LGBT' talimatı! Resmi olarak duyurdular
Dünya

ABD'den skandal 'LGBT' talimatı! Resmi olarak duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-02-24 00:19:00 -

ABD yönetimi dünyada ve ABD'de LGBT'lilere destek veriyor. Yapılan son skandal talimatla bu desteği başka bir seviyeye ulaştırdılar.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Dışişleri personeline LGBT hassasiyeti için cinsiyete dayalı dil kullanmamaları talimatı verdi. Skandal talimatta kullanılması yasaklanan kelimeler, "Bayanlar ve Baylar, Anne-baba, Oğlu-kızı, Karı-koca" olarak gösterildi.

Blinken, personeli iş arkadaşlarına zamirlerini paylaşmaları konusunda baskı yapmamaları konusunda da uyardı.

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