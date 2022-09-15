ABD'den Sisi rejimine 300 milyon dolarlık askeri yardım!

Aktivistler, gazeteciler, yazarlar ve siyasi şahsiyetler gibi pek çok insanın ortadan kaybolduğu Mısır'a her yıl sağlanan 300 milyon dolarlık şartlı askeri desteğin tamamının kesilmesi yönündeki çağrılara rağmen isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in askıya alınan yardımların serbest bırakılması yönünde hamle yaptığını kaydetti.

Yetkililer, geçen yıl olduğu gibi Blinken'ın Mısır'a sağlanacak yardımın 130 milyon dolarını alıkoyacağını ancak muafiyet kapsamında 170 milyon dolarını sağlayacağını bildirdi.

60 bin siyasi mahkumun yaklaşık 500'ünü serbest bıraktığı belirtilen Mısır'daki Abdulfettah es-Sisi yönetiminin siyasi mahkum ve insan hakları konusundaki "zayıf sicilinde" ilerleme kaydetmesi, yardıma gerekçe olarak gösteriliyor.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Chris Murphy ise Mısır'daki hapishanelerdeki kötü şartlara ve insan hakları ihlallerine atıfta bulunarak ABD tarafından sağlanan 300 milyon doların tamamının alıkonulması gerektiği çağrısında bulunmuştu.

2013'te askeri darbe ile göreve gelen Sisi yönetimi, muhaliflere yönelik baskılarını sürdürüyor.

İnsan hakları grupları muhaliflerin tutuklandığını ve ağır işkencelere maruz kaldıklarını belgelerken Sisi yönetimi, ülkede siyasi tutukluların varlığını reddediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası boyunca, insan hakları konularını ABD'nin dış politikasının merkezine koyma sözü vermişti.

ABD, 1978'den bu yana Mısır'a milyarlarca dolarlık askeri yardım sağladı.