ABD'den Silopi açıklaması! Amerika Birleşik Devletleri, Silopi'deki terör operasyonlarında şehit düşen 3 askerimizle ilgili olarak taziye mesajı yayımladı.

ABD, Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit düşen 3 asker için taziye mesajı yayımladı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 asker şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden saldırı sonrası taziye mesajı yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Şırnak’taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir" denildi.

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