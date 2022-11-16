ABD'den sert Rusya açıklaması: Yapılan savaş suçu
Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirten ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, bunun bir "savaş suçu" olduğunu belirtti.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirterek, bunun "savaş suçu" olduğunu söyledi.
7 milyon hane elektriksiz kaldı
Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarının ardından Ukrayna'nın enerji altyapısı ağır hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus saldırılarının ardından yaklaşık 7 milyon hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Kesintilerin başkent Kiev, Vinnytsya, Volyn, Donetsk, Dnipropetrovsk, Jitomir, Kirovohrad, Lviv, Poltava, Rivne, Sumi, Ternopil, Harkov, Khmelnytskyy, Cherkasy, Çernivtsi ve Çernihiv bölgelerinde yaşandığı aktarıldı.
15 milyon tesis zarar gördü
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, saldırılar sonucunda yaklaşık 15 enerji tesisinin zarar gördüğünü belirterek, "Mühendislerimiz gücü mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için her şeyi yapıyor" dedi.
Moldova'da da büyük elektrik kesintileri yaşandı
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Andrei Spinu yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Moldova'da "büyük elektrik kesintileri" yaşadığını bildirerek, Rus saldırısında Moldova'ya elektrik taşıyan elektrik hatlarından birinin bağlantısının kesildiğini aktardı. Hattın zarar görmediğini ancak güvenlik önlemi olarak otomatik olarak kesildiğini ifade eden Spinu, yetkililerin bağlantıyı yeniden sağlamak için çalıştıklarını açıkladı.
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