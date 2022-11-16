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Dünya ABD'den sert Rusya açıklaması: Yapılan savaş suçu
Dünya

ABD'den sert Rusya açıklaması: Yapılan savaş suçu

Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirten ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, bunun bir "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 22:01:00 -
ABD'den sert Rusya açıklaması: Yapılan savaş suçu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirterek, bunun "savaş suçu" olduğunu söyledi.

7 milyon hane elektriksiz kaldı

Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarının ardından Ukrayna'nın enerji altyapısı ağır hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus saldırılarının ardından yaklaşık 7 milyon hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Kesintilerin başkent Kiev, Vinnytsya, Volyn, Donetsk, Dnipropetrovsk, Jitomir, Kirovohrad, Lviv, Poltava, Rivne, Sumi, Ternopil, Harkov, Khmelnytskyy, Cherkasy, Çernivtsi ve Çernihiv bölgelerinde yaşandığı aktarıldı.

15 milyon tesis zarar gördü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, saldırılar sonucunda yaklaşık 15 enerji tesisinin zarar gördüğünü belirterek, "Mühendislerimiz gücü mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için her şeyi yapıyor" dedi.

Moldova'da da büyük elektrik kesintileri yaşandı

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Andrei Spinu yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Moldova'da "büyük elektrik kesintileri" yaşadığını bildirerek, Rus saldırısında Moldova'ya elektrik taşıyan elektrik hatlarından birinin bağlantısının kesildiğini aktardı. Hattın zarar görmediğini ancak güvenlik önlemi olarak otomatik olarak kesildiğini ifade eden Spinu, yetkililerin bağlantıyı yeniden sağlamak için çalıştıklarını açıkladı.

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Ziya

Irak'ta Suriye'de Afganistan'da ABD'nin yaptıkları savaşçı olmuyor PKK'ya pyd'ye verdikleri silahlar mahsum oluyor Amerika sanki sütten çıkmış ak kaşık
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