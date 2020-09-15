ABD'den Rusya'yı zora sokacak Wagner açıklaması

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rus paralı asker grubu Wagner’in Libya’da savaş uçaklarını kullanarak faaliyetlerde bulunduğunu açıkladı. Darbeci general Hafter'in kontrolünde bulunan Cufra ve Khadim hava üslerinde en az 14 Rus savaş uçağının bulunduğunu aktaran AFRICOM İstihbarat Müdürü Donanma Komutanı Tuğamiral Heidi Berg, "Bunların Wagner Grubu tarafından işletildiğini düşünüyoruz. Bu paralı askerler savaş faaliyetlerinde bulunuyorlar. Ülkede kara saldırıları ve muharebe faaliyetleri gerçekleştirdiklerini gördük. Dolayısıyla, Libya Ulusal Ordusunu eğitmek için veya sadece orduyu desteklemek için orada değiller. Kendi ulusal çıkarları adına savaş faaliyetleri yürütmek için oradalar" dedi.

AFRICOM geçtiğimiz aylarda Rusya’nın MiG-29 ve Su-24 tipi savaş uçaklarını Wagner paralı askerlerini desteklemek için Cufra hava üssüne konuşlandırdığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada uçakların önce Suriye’ye indiği ardından Libya’ya gitmeden önce Rusya ile olan bağlantısının gizlenmesi için yeniden boyandığı belirtilmişti.

AFRICOM Komutanı General Stephen Townsend geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye'de yaptığı gibi Wagner'i kullanarak Libya ve Afrika'da dengeleri kendi lehine çevirmeye çalıştığını söylemişti.

Rusya'dan iddialara yalanlama

Öte yandan Rusya ise AFRICOM’un söz konusu iddialarını reddetmişti. Eski Rus Hava Kuvvetleri Başkanı ve Parlamento Üyesi Viktor Bondarev iddiaları "çılgınca" olarak nitelendirerek "Libya’da uçaklar varsa onlar Sovyettir, Rus değil" demişti.

Bunun üzerine AFRICOM İstihbarat Bürosu Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Gregory Hadfield, uçakların halihazırda Libya’nın envanterinde olmadığını ve yakın zamanda Libya’ya uçtuğunu ifade etmişti.

Libya'da Hafter kontrolündeki hava üslerinde konuşlu bulunan uçakların eski olmadığını ve yeni nesil bir teknolojiye sahip olduğunu aktaran Hadfield, "Rusya, Kırım, Ukrayna ve daha az bir ölçüde Suriye’de başarıyla uyguladığı aynı oyun kitabını uyguluyor. Rusya, bu ulusların egemenliğini ihlal etme istekliliğini kanıtladı ve aynı şeyi Afrika’da da yapmaya istekli görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Libya'da 3000 Wagner paralı askeri mevcut

Tuğamiral Heidi Berg yaptığı açıklamada Libya'da yaklaşık 3.000 Wagner paralı askerinin bulunduğunu ve ve grubun Hafter'i desteklemek için 2.000 kadar Suriyeli paralı asker topladığını söyledi.