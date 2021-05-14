ABD’den rezil çağrı! 'Ordunu çek'
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Azerbaycan’dan derhal tüm ordu birliklerini Ermenistan sınırından çekmeyi beklediklerini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, telefon yoluyla yapılan basın toplantısında, ABD’nin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki tartışmalı bölgedeki durumu yakından takip ettiğini söyledi.
Sözcü, “Ordu birliklerinin tartışmalı bölgelerdeki hareketleri sorumsuzca ve haksız bir şekilde kışkırtıcı” ifadesini kullandı.