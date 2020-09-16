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Dünya ABD'den Peşmerge'ye askeri yığınak
Dünya

ABD'den Peşmerge'ye askeri yığınak

ABD, daha önce Erbil'e vermiş olduğu belirtilen 250 milyon dolarlık askeri destek sözü kapsamında Peşmerge'ye bağlı 2 tugaya zırhlı araç ve lojistik sevkiyatında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:08:00 -
ABD'den Peşmerge'ye askeri yığınak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Irak'a daha önce verdiği belirtilen 250 milyon dolarlık askeri destek sözü kapsamında Peşmerge'ye bağlı 14. ve 16. Piyade Tugayına zırhlı araç ve lojistik malzemeleri teslim etti.

2 tugaya yığınak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile beraberindeki heyet, Erbil'de bir araya geldi. Görüşme sonrası ABD'nin Peşmerge'ye bağlı 14. ve 16. Piyade Tugayı için gönderdiği zırhlı araçlar, lojistik ve diğer askeri malzemelerin teslimi için bir tören düzenlediği belirtildi.

"Peşmerge'ye verilen destek artırılmalı"

ABD'nin kendilerine ilk defa yardımda bulunmadığını belirten Peşmerge Bakanı İsmail, terör örgütü DEAŞ'ın halen daha ciddi bir tehdit teşkil ettiğini ve Peşmerge'ye verilen desteğin artırılması gerektiğini ifade etti.

ABD'li Büyükelçi Tueller de açıklamalarda bulunarak, ülkesinin Peşmerge güçlerine eğitimler de verdiğini belirtti.

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