ABD’den Mısır’a deniz gözetleme sistemleri satışına onay

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının Mısır’a 417 milyon dolar değerinde Deniz Alan Farkındalık Sistemleri (MDAS) satışına onay verdiği bildirildi.



ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Mısır’a Dış Askeri Satış kapsamında Deniz Alan Farkındalık Sistemleri ve ilgili ekipmanın satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, satış paketinde sabit ve mobil radarlar ile elektro optik ve kızılötesi sensörler, telsiz iletişim takımları, hibrit güç jeneratör sistemleri, kapalı devre televizyon, güç ve veri aktarım üniteleri, otomatik tanımlama sistemlerinin bulunduğu kaydedildi.



Ayrıca çeşitli kontrol kuleleri ve operasyon merkezi ünitelerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 6 liman koruma sistemi, 1 akıllı fiber müdahale tespit sistemi, 12 dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı ve 6 yer istasyonu, 14 mobil Deniz İzleme Aracı ve 3 Birleşik Hava Durum Keşif Platformunun da pakete dahil olduğu belirtildi.





