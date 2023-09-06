ABD'den Kuzey Kore'ye sert sözler: Bedelini öder'! Yapılan uyarı o tehdit

Sullivan, Pyongyang'ın Moskova'ya silah gönderdiğine dair kanıt olmadığını, ancak iki ülke arasında bu konuda aktif müzakereler yürütüldüğünü söyledi.

Sullivan, "Kışa girerken tahıl silolarına ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarına saldırması ve egemen bir ulusa ait toprakları ele geçirmeye çalışması için Rusya'ya silah sağlamak Kuzey Kore'ye pek iyi yansımaz. Uluslararası alanda bunun bedelini öderler" dedi.

Sullivan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Temmuz ayında Kuzey Kore'ye giderek silah talebinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Pyongyang'ın Moskova'ya herhangi bir silah sağlamayacağını daha önce açıkça taahhüt ettiğini hatırlatan Sullivan, Kuzey Kore'ye Rusya'ya Ukraynalıların ölümüne yol açacak silahları sağlamama çağrısında bulunmayı sürdüreceklerini belirtti.

ABD, Kuzey Kore'ye yaptırım tehdidi

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlaması halinde yaptırımlara maruz kalabileceğini vurguladı.

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Ryder, "Kuzey Kore'nin bu çatışmayı gereksiz yere uzatacak Rusya'ya mühimmat ve silah satma eyleminden kaçınması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ABD, yaptırım uygulama konusunda kararlı

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Vedant Patel ise, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı destekleyen ülkelere karşı yaptırım uygulama konusunda kararlı olduklarını yineledi.

Patel, "Herhangi bir ülkenin Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı, adaletsiz ve saldırganca savaşını desteklemesinin potansiyel sonuçları olacağı konusunda oldukça netiz. Bazı örneklerde harekete geçtiğimizi gördünüz" dedi.

Rusya ve Kuzey Kore arasında silah işbirliği

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyetin Temmuz ayında Kuzey Kore'ye gitmesi iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendiği şeklinde yorumlanmıştı.