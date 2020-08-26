  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den küstah adım! Türkiye mektubu ortaya çıktı
Dünya

ABD'den küstah adım! Türkiye mektubu ortaya çıktı

Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın provoke edici hamleleri sonrası ABD'den skandal Türkiye açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:34:00 -
ABD'den küstah adım! Türkiye mektubu ortaya çıktı

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki provoke edici faaliyetleri bazı ülkelerden skandal bir şekilde destek görüyor. Dün Atina yönetimi ile tatbikat yapan ABD’den bugün Yunanistan’a destek açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Vekili Philip Reeker, Amerikan Helenik Enstitüsü'ne mektup göndererek Ankara’nın bölgedeki faaliyetlerinden endişe duyduklarını söyledi.

Yunan gazetesi Kathimeri’ne göre ABD Dışişleri, Amerikan Helenik Enstitüsü’ne mektup gönderdi.

Reeker yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgede Yunan hava sahası ihlalleri yaptığını ve sismik ve sondaj arama faaliyetlerinin gerilim çıkardığını ileri sürdü

ABD’nin karın ağrısı S-400’ler

Türkiye’nin Rusya’dan Rus hava savunma sistemi almasının ardından ABD ile yaşanan gerilim had safhaya ulaştırdı. Türkiye’yi F-35 programından çıkaran Trump yönetimi, Suriye ve Irak’ta karşı cephede yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gündem

İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

Yalan haber merkezi FOX TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ın istifasının ardından çok sayıda iddia gündeme getirildi. Kulisler dillend..
UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?
Spor

UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?

Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile Süper Kupa finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirci ile ..
Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik
Gündem

Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik

Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liraya sattığı “Mustafa Kemal” kitabından sonra şimdi de üzerinde Atatürk imzası ve izindeyiz yazısı bulunan bebek..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı