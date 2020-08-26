ABD'den küstah adım! Türkiye mektubu ortaya çıktı
Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın provoke edici hamleleri sonrası ABD'den skandal Türkiye açıklaması geldi.
Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki provoke edici faaliyetleri bazı ülkelerden skandal bir şekilde destek görüyor. Dün Atina yönetimi ile tatbikat yapan ABD’den bugün Yunanistan’a destek açıklaması geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Vekili Philip Reeker, Amerikan Helenik Enstitüsü'ne mektup göndererek Ankara’nın bölgedeki faaliyetlerinden endişe duyduklarını söyledi.
Yunan gazetesi Kathimeri’ne göre ABD Dışişleri, Amerikan Helenik Enstitüsü’ne mektup gönderdi.
Reeker yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgede Yunan hava sahası ihlalleri yaptığını ve sismik ve sondaj arama faaliyetlerinin gerilim çıkardığını ileri sürdü
ABD’nin karın ağrısı S-400’ler
Türkiye’nin Rusya’dan Rus hava savunma sistemi almasının ardından ABD ile yaşanan gerilim had safhaya ulaştırdı. Türkiye’yi F-35 programından çıkaran Trump yönetimi, Suriye ve Irak’ta karşı cephede yer alıyor.