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ABD'den kritik açıklama: Güvenli bölgede onlar olmayacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye-Türkiye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgede Avrupalı devletlerin olmayacağını açıkladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 21:57
ABD'den kritik açıklama: Güvenli bölgede onlar olmayacak

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye-Türkiye sınırında YPG'lilerin olmadığı bir ‘güvenli bölge’ oluşturma konusunda anlaşmaya varıldığını, bu bölgede Avrupalı devletlerin de bulunmayacağını söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ve Türkiye'nin, bölgedeki terör örgütü YPG'nin çekilerek Suriye'nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge kurulmasını kabul ettiklerini açıkladı. Jeffrey, kurulacak güvenli bölgede 'Avrupa ülkelerinin yer almayacağını' ifade etti.

Al Monitor'de yer alan habere göre, Suriye-Türkiye sınırında bir güvenli bölge kurulmasının Trump yönetiminin önceliklerinden biri olduğunu belirten Jeffrey, Avrupalı devletlerin bu düzenlemede yer almayacağını söyledi.

"Herhangi bir anlaşmanın parçası değiller"

Jeffrey, Avrupalıların güvenli bölgedeki yerine ilişkin şunları söyledi: "Anlaşma yok, talep yok, Avrupalıların bölgede yeri yok. Aralık ayından beri ortada olan bir durumdu, herhangi bir anlaşmanın parçası değiller."

Orta Doğu Enstitüsü'nde konuşan Jeffrey, ABD, Türkiye ve SDG'nin güvenli bölge konusunda daha önceden genel prensipte anlaştıklarını hatırlattı. Jeffrey, Barack Obama yönetimi döneminden eski bir büyükelçinin, tam anlaşmaya varılması için birkaç noktanın daha çözülmesi gerektiğini söylediğini aktardı. ABD Özel Temsilcisi, "YPG'nin çekileceği alanın büyüklüğü, DAEŞ karşıtı koalisyondan arta kalan silahlar ve güvenli bölgenin yönetimi sorunlarının" çözüm beklediğini söyledi.

Jeffrey'nin açıklamaları, ABD'nin aylarca Birleşik Krallık ve Fransız ordularını önerilen güvenli bölgeye çekme çabalarının ardından geldi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 21:57
  1. ABD
  2. DAEŞ

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