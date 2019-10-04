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ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"

ABD basını, TSK'nın Suriye’ye operasyon başlatması durumunda ABD askerlerinin çekilmekten başka seçeneği kalmayacağını yazdı.

04 Ekim 2019 Cuma 10:12
ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"

TSK, Fırat’ın doğusuna yönelik askeri sevkiyatını artırırken, ABD’nin askerlerini bölgeden çekmeyi tartıştığı iddia edildi. Amerikan gazetesi Wall Street Journal’ın haberine göre, Türk ordusu Suriye’ye operasyon başlatırsa ABD askerlerinin çekilmekten başka seçeneği kalmayacak.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan üst düzey bir yetkili, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK/YPG’ye yönelik muhtemel operasyonundan 48 saat önce haberdar olmamaları halinde ABD askerlerinin büyük risk altına gireceğini söyledi. “TSK ile YPG arasında bir çatışma çıkması ABD’nin Suriye’den çekilmesini hızlandırır” diyen kaynak, “Çok kötü, kusursuz bir fırtına olacak. Terk etmekten başka seçeneğimiz kalmayabilir” ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi büyük ikilem içinde

Azil soruşturması ile başı dertte olan Trump yönetiminin harekât sırasında Türk askeriyle çatışma riskinden kaçınacağını vurgulayan gazete, Fırat’ın doğusuna yönelik TSK operasyonu ihtimalinin son bir haftadır iyice yükseldiğini kaydetti. YPG’yi (PKK) ‘belirsiz bir kadere’ terk etmeleri halinde bunun dünyanın diğer bölgelerinde ABD güçlerine duyulan güveni zedeleyeceği ve sözde DAEŞ'le mücadelenin kalıcı olarak biteceği iddia edilen analizde, Washington’un büyük bir ikilem içerisinde bulunduğu anlatıldı. Gazete aynı zamanda Fırat’ın doğusuna operasyon yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu son mesajlarını hatırlattı: “Türkiye’nin artık kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz.

Bölgede 2 bin ABD'li asker var

WSJ’ye konuşan kaynağa göre ABD, NATO müttefikiyle savaşı göze alamaz ve TSK’nın büyük bir güçle harekâta başlaması halinde Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki bine yakın asker Suriye dışına çıkarılabilir. ABD’nin Suriye genelinde 2 binin üzerinde asker bulundurduğu sanılıyor. Türkiye’nin operasyon planlarına dair hiçbir ayrıntıyı Pentagon’la paylaşmadığını söyleyen aynı kaynak ayrıca, sınırdaki son duruma ilişkin şu ifadeyi kullandı: “Güneydeki Türk birlikleri her geçen gün daha da fazla hareketleniyor.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 10:12
  1. Wall Street Journal
  2. ABD
  3. Suriye
  4. Türkiye
  5. TSK
  6. operasyon

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