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ABD'den İran'a yeni yaptırımlar! Türkiye muaf tutuldu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik yaptırımlar için detayları açıkladı. Pompeo, Türkiye'nin yaptırımlardan 'muaf' olduğunu belirtti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:36
ABD'den İran'a yeni yaptırımlar! Türkiye muaf tutuldu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin 8 ülkeyle birlikte İran yaptırımlarından muaf tutulan ülkelerden biri olduğunu açıkladı. . Türkiye dışında muafiyet tanınan diğer ülkeler: Japonya, Çin, Tayvan, Hindistan, Güney Kore, İtalya ve Yunanistan.

Pompeo yaptığı açıklamada, "Geldiğimden beri yaptırımlar uygulanmıştır bugün hızlandırılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. İran'a yaptırımlar devam edecek ve cezalar da olacak. İran'la iş yapmak kötü sonuçlar doğuracaktır. 20'den fazla ülke zaten piyasadan 1 milyon varil azalttı. Mayıs'tan beri petrol gelirleri düştü. Bazı ülkelere muafiyet verdik." dedi.

Pompeo'nun açıklamalarından öne çıkar satır başları şu şekilde:

- ABD 50 İran Bankası ile 700'den fazla iranlıyı yaptırım listesine aldı.

- İran Air ve Bank Malli de yaptırım kapsamına aldı.

- İran atom enerjisi organizasyonu ve 23 iştiraki ile ilgili kurumlar da yaptırım listesine eklendi.

- İran bizim için tehdit oluşturuyor ve biz bunu engelleyeceğiz

- Yaptırımlar, İran'ın uluslararası ekonomik ektivitelerini hızlı şekilde düşürecek

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:36
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