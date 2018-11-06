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ABD'den İran'a 3 şehirde izin: O tesisler çalışabilecek

İran'a yönelik yaptırımların ikinci aşamasının da başlamasının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Arak, Busher ve Fordow şehirlerinde bulunan sivil nükleer tesislerin çalışmalarına devam etmesine izin vereceklerini duyurdu.

06 Kasım 2018 Salı 02:03
ABD'den İran'a 3 şehirde izin: O tesisler çalışabilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların ikinci aşamasının da başladığını duyurmasının ardından ülke içinde sivil amaçla kurulan nükleer tesislere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında, İran'ın Arak, Busher ve Fordow kentlerinde bulunan sivil nükleer tesislerin çalışmalarına devam etmesine izin vereceklerini belirtti ve bundaki amacı "şeffaflığı sağlamak ve İran'ın bu tesislerde zenginleştirdiği uranyum stoklarını kontrol altında tutmak" şeklinde nitelendirdi.

Ayrıca İran yönetiminin askeri amaçlar için bu tesislerde geliştirme yapmasının önlenmesine dikkat çekilen açıklamada, "Bu karar bize, yeni ve daha güçlü bir anlaşma yapana kadar, İran'ın nükleer programını kısıtlama ve rejim üzerindeki baskıyı koruma imkanı veriyor." ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 02:03
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