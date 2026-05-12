ABD'den İran petrolü yaptırımı! 12 kişi ve kuruluş listeye alındı
ABD'den İran petrolü yaptırımı! 12 kişi ve kuruluş listeye alındı

ABD, İran petrolünün Çin’e satışı ve taşınmasında rol oynadığı öne sürülen 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Washington, bu adımla İran’ın enerji gelirleri üzerinden kurduğu finansal ağı daha da daraltmayı hedefliyor.

ABD yönetimi, İran’a yönelik ekonomik baskıyı artıran yeni bir yaptırım paketini devreye soktu. Washington, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun petrol satış ve sevkiyat ağında yer aldığı öne sürülen 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ekonomik Öfke" kapsamında Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran petrolünü Çin'e satmasına ve sevk etmesine imkan veren 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun, petrol satışlarındaki rolünü gizlemek ve elde edilen geliri İran'a aktarmak amacıyla, ekonomik açıdan esnek düzenlemelere sahip bölgelerdeki paravan şirketlere güvendiği öne sürülen açıklamada, bu gelirlerin İran halkını desteklemek yerine, silah geliştirme, terörist güçleri destekleme ve güvenlik güçlerini finanse etmeye yönlendirildiği iddia edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran ordusu yeniden toparlanmaya çalışırken, 'Ekonomik Öfke', rejimin silah programları, terör vekilleri ve nükleer hedefleri için kullandığı finansmanı kesmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, İran'ı "terör eylemleri gerçekleştirmek ve küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırmak" için kullandığı finansal ağlardan izole etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nda namlular birbirine döndü: ABD petrol tankerlerini vurdu
Altın fiyatları ABD-İran gerilimiyle sarsıldı: Petrol fiyatları piyasayı baskılıyor
Petrol krizi kapıda! "Kaybedilen 1 milyar varilin telafisi olmayacak"
