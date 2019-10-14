0553 313 94 23

ABD'den Haseke kararı!

ABD askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Haseke kentinden de çekildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:05
ABD'den Haseke kararı!

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı sonrası Haseke kentinden de çekildi.

Akşam saatlerinde başlayan çekilme işlemi nedeniyle ABD'li askerler, Irak tarafına geçtiler.

Çekilen ABD'li asker sayısı 'yaklaşık 160' olarak aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle daha önce Tabka, Ayn İsa, Ayn el Arab, Rasulayn, Tel Abyad ve Tıltemır bölgesindeki askerlerini çekmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 21:05
  1. abd
  2. Türkiye
  3. Rasulayn
  4. çekildi
  5. haseke
  6. Tel Abyad
  7. tabka
  8. Ayn İsa
  9. Ayn el Arab
  10. barış pınarı harekatı
  11. tıltemir
  12. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollanda'da 'DEAŞ'lılar dönsün mü' tartışması koalisyonu ikiye böldü
    1. Hollanda'da 'DEAŞ'lılar dönsün mü'..
    2. Kremlin Sözcüsü: Türk ve Rus..
    3. Skandal sözleri sonrası Mustafa..
    4. Polonya'dan AB'de Türkiye yorumu:..
    5. Bakan Akar'dan liderlere Barış Pınarı..
    6. Esed'in ajansından ilginç iddia! 'Esed..
    7. ABD'den Haseke kararı!
    8. 'Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer..
    9. Fransa Türkiye maçı ilk 11'i
    10. 7 bin polis alımı başvuruları bugün..
    11. Ayn el Arab neresi? Ayn el Arab..
    12. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma..
    13. Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı..
    14. İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili..
    15. Memur emeklisi dul bir kadın, SSK..
    16. YÖKDİL ne zaman yapılacak?2019..
    17. 1980 sigorta girişliyim ne zaman..
    18. BM'den Türkiye'ye alçak iftira: Sayı..
    19. İzlanda Andorra EURO 2020 eleme maçı..
    20. 44 sanatçıdan skandal çağrı!..
    21. 1976 sigorta girişliyim ne zaman..
    22. Ukrayna Portekiz EURO 2020 eleme maçı..
    23. İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne..
    24. Suriyeli ailenin sözleri yürekleri..
    25. Bulgaristan İngiltere EURO 2020 eleme..
    26. Balkanların meşhur tatlısı kaymaçina..
    27. Barış Pınarı Harekatı'na damga..
    28. Toptan ödeme almak amacıyla işten..
    29. Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken..
    30. FETÖ’cü hain Ekrem Dumanlı YPG’li..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor