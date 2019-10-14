ABD'den Haseke kararı!
ABD askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Haseke kentinden de çekildi.14 Ekim 2019 Pazartesi 21:05
Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı sonrası Haseke kentinden de çekildi.
Akşam saatlerinde başlayan çekilme işlemi nedeniyle ABD'li askerler, Irak tarafına geçtiler.
Çekilen ABD'li asker sayısı 'yaklaşık 160' olarak aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
ABD, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle daha önce Tabka, Ayn İsa, Ayn el Arab, Rasulayn, Tel Abyad ve Tıltemır bölgesindeki askerlerini çekmişti.
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