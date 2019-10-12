0553 313 94 23

ABD'den haddini aşan çıkış! Karar tasarısı sunan Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptırım istedi

Türkiye'nin büyük kararlılıkla Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda terörist ortakları öldürülen ABD'de Temsilciler Meclis'i, Trump'ın çekilme kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunarken, Başkan Erdoğan'a da yaptırım uygulanmasını istedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 07:22
ABD'den haddini aşan çıkış! Karar tasarısı sunan Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptırım istedi

ABD Temsilciler Meclisine Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunuldu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elliot Engel ve Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul tarafından sunulan karar tasarısına her iki kanadın da büyük destek verdiği belirtildi.

Trump'ın çekilme kararı eleştirildi

Tasarıya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Engel ve McCaul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararını eleştirdi.

Teröristlere "ortak" dendi

Açıklamasında terör örgütü YPG/PKK'yı savunan Engel, "Başkan Trump, askerlerimizi o bölgeden çekerek ortaklarımıza ihanet etti. Ülke değerlerimize ve ulusal güvenliğimize sırtını döndü. Bugün, bu tasarı ile alınan bu korkunç kararı reddediyor, Kongre üyeleri olarak, Başkan'ın gücünü kötüye kullanarak ilkelerimize ve güvenliğimize zarar verme girişiminin yanında olmadığımızı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelik yaptırım

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, Elliot Engel'in hafta içi Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyinde başlattığı terör operasyonunu durdurması ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik hedefli yaptırım uygulamasını içeren yeni bir tasarı daha sunacağı belirtildi.

Başkan Erdoğan ve Bakanlar için de yaptırım talebi

Çarşamba günü kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Senato'ya yaptırım isteyen benzer bir tasarı sunduğunu açıklamış, Senatodaki her iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar için yaptırım istenen tasarıda, ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını durdurmaması halinde askeri ve ticari sektörlerine de ağır yaptırım uygulanması isteniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 07:22
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham
  4. ABD
  5. Elliot Engel
  6. YPG/PKK
  7. ABD Başkanı Donald Trump
  8. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elliot Engel
  9. Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul
  10. ABD Temsilciler Meclisi
  11. Beyaz Saray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin olası yaptırımlarına tepki
    1. Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin olası..
    2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu..
    3. Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik
    4. ABD'den haddini aşan çıkış! Karar..
    5. ABD Başkanı Trump'tan 'Türkiye'..
    6. Rusya BMGK'nin Türkiye'nin harekatı..
    7. Millilerden tek golle büyük avantaj..
    8. 7 bin polis adayı öğrenci alınacak
    9. PKK'lı teröristler kaçacak delik..
    10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    11. Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    12. 12.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. Dışişleri Bakanlığından ABD'ye..
    14. Fahrettin Altun’dan gazetecilere..
    15. Şenol Güneş: O kanda boğulsunlar
    16. Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı..
    17. Milli Savunma Bakanlığı yayınladı!..
    18. Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç..
    19. Alıç nedir nerede yetişir faydaları..
    20. EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında..
    21. Türkiye'den ABD'ye yaptırım resti!
    22. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj:..
    23. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020..
    24. H Grubu puan durumu! Türkiye'nin puan..
    25. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet..
    26. Fransa Türkiye maçı ne zaman saat..
    27. Milli Takım 90'da güldü
    28. MSB'den "ABD askerleri vuruldu"..
    29. İzlanda Fransa maçı kaç kaç bitti?
    30. Ahmet Davutoğlu cephesi ile Fatih..
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı