ABD'den getirilen Türk vatandaşlarının 195'i Ordu'da karantinaya alındı

ORDU (AA) - ABD'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlardan 195'i Ordu'da öğrenci yurdunda karantinaya alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında New York'tan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla 354 Türk vatandaşı sabah saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.



Burada bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na nakledildi.

Alınan önlemler kapsamında işlemleri tamamlanan vatandaşlar, görevliler tarafından 14 gün gözlem altında kalacakları odalarına yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Türk Kızılay Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ile AFAD ekipleri bu kişilerle ilgilenerek, çocuklara çikolata ikram etti.

Kafilede bulunan Öykü Duran, turist olarak gittiği Amerika'da 2,5 ay geçirdiğini belirterek, Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin, Amerika'dan daha güvenli olduğunu aktaran Duran, "Karantina da güzel geçecek diye düşünüyorum. Gayet güzel organize edilmiş bir sistem. Burada olmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Mustafa Keskin ise memleket topraklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

New York'tan tahliye edilen vatandaşlardan 159'u ise Giresun'daki yurtta karantinaya alındı.

