SON DAKİKA
ABD’den füze testlerine 100 milyon dolarlık imza

ABD Donanması, savunma testlerinde kullanılan GQM-163A Coyote hedef füzesinin üretim ve destek faaliyetlerinin devamı amacıyla Northrop Grumman ile 100 milyon dolarlık sözleşmeye gitti.

2031 yılına kadar devam edecek anlaşma; hedef füze tedariki, uçuş profili planlaması ve operasyonel destek hizmetlerini kapsıyor.

GQM-163A Coyote, ABD’de üretilen tek süpersonik sea-skimming hedef füze olarak öne çıkıyor. Sistem, Çin’in YJ-12 ve Rusya’nın P-800 Oniks gibi gemisavar seyir füzelerinin uçuş karakteristiklerini taklit ederek donanma unsurlarının gerçekçi tehditlere karşı eğitim almasını sağlıyor.

Sistem, 2.5+ Mach hızla sea skimming hedefi olarak veya 52.000 ft irtifadan 3.5+ Mach hızla dalış hedefi olarak kullanılabiliyor. Ayrıca hedef, yüksek G değerine sahip dönüşler de gerçekleştirebiliyor.

GQM-163A Coyote; ABD Donanması’nın Aegis savaş yönetim sistemi, SM-6 önleme füzeleri ve yakın hava savunma sistemlerinin gerçek atışlı testlerinde kritik rol oynuyor.

20 YILI AŞAN HİZMET GEÇMİŞİ

İlk geliştirme sözleşmesi 2000 yılında verilen GQM-163A Coyote programı kapsamında ilk fırlatma 2003 yılında gerçekleştirildi. Sistem, 2005 yılında operasyonel hizmete girdi.

Northrop Grumman, Haziran 2025’te ABD Donanması’na 200’üncü Coyote hedef füzesini teslim etti. ABD’nin yanı sıra Japonya, İsrail ve Fransa gibi ülkeler de kendi deniz hava savunma sistemlerinin testlerinde GQM-163A Coyote hedef füzelerinden yararlanıyor.

Coyote programı, Maryland’deki Patuxent River Donanma Hava İstasyonu’ndaki Donanma Hava Sistemleri Komutanlığı (NAVAIR) tarafından yönetilmektedir. Coyote; donanmalara gelişmiş süpersonik gemisavar füze tehditlerini simüle etmek için uygun maliyetli bir hedef sağlamaktadır.

Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede
Savunma sanayiinin öncüleri yerlilik ve AR-GE'nin önemini anlattı: Yoksa sadece uzaktan izlersiniz!
