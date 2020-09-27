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Aktüel ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısı
Aktüel

ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları bir an önce Minsk Grubu Eş Başkanları ile çalışarak, esaslı müzakerelere dönmeye çağırıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 23:31:32 -
ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısı

NEW YORK (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da temas hattında sivil kayıplara da neden olan büyük ölçekli askeri harekatın son derece endişe verici olduğu bildirildi.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, "ABD, şiddetin tırmanmasını güçlü bir şekilde kınıyor." denildi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü belirtilen açıklamada, her iki tarafa da çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.

Tansiyonun daha fazla yükselmemesi için iki ülkeye aradaki mevcut iletişim kanallarını kullanmaları ve sahadaki gerginliği tırmandıracak ''faydasız'' retorik ve eylemlerden kaçınılması çağrısında da bulunulan açıklamada, "ABD, dışardan tarafların artan şiddete müdahil olmasının duruma yardımcı olmayacağına ve sadece bölgesel gerilimi tırmandıracağına inanıyor. Tarafları bir an önce Minsk Grubu eş başkanları ile çalışarak, esaslı müzakerelere dönmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, ABD'nin, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak da tarafların soruna barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmasına yardımcı olma konusunda kararlı olduğu da kaydedildi.

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