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Dünya ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama
Dünya

ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili, "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 21:07:00 -
ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama

Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "İki liderin, Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak." dedi. 

Türkiye'nin, Afganistan'daki müzakereler ve diplomasi konusunda oynayacağı rolün de görüşmede gündeme geleceğini kaydeden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı konu başlıklarının da toplantıda gündeme geleceğini belirtti.

Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

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