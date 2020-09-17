ABD'den dikkat çeken maske açıklaması

ABD Kongresinde düzenlenen oturumda konuşan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, ABD'nin koronavirüs salgınına karşı son dönemde geldiği noktayı yorumladı.

Redfield, ABD genelinde salgının etkisini sürdürdüğünü belirterek, aşının bulunması durumunda bile bunun bir gecede ortadan kalkmayacağını belirtti.

"Maske aşıdan daha etkili"

Yüz maskelerinin önemli olduğunu belirten Redfield , Maskenin işe yaradığına ilişkin net kanıtlar olduğunu ve yüz maskesinin koronavirüse karşı korunma noktasında aşıdan daha garantili olduğunu belirtti.

Aşının herkeste aynı oranda koruyuculuk yapmadığını belirten Redfield, maskenin daha koruyucu bir özelliği olduğunu söyleyerek, maskenin aşıdan bile daha garanti olduğunu söyledi.

CDC Direktörü, maskelerin salgına karşı en önemli araç olduğunu ve dikkatli bir şekilde kullanılmasını tavsiye etti.

ABD, 200 binden fazla ölümle koronavirüse en fazla kurban veren ülkeler sıralamasında en üstte bulunuyor.