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ABD'den Cebelitarık hamlesi! Krize dahil oldular

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerçekçesiyle Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından alıkonulan İran petrol tankerinin serbest bırakılmaması için başvuruda bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:15
ABD'den Cebelitarık hamlesi! Krize dahil oldular

ABD Adalet Bakanlığı, Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından alıkonulan İran petrol tankeri ile ilgili krize dahil oldu.

Gibraltar Chronicle gazetesinin yaptığı habere göre ABD, İran'ın Grace 1 isimli petrol tankerinin serbest bırakılmaması için Cebelitarık Özerk Yönetimine başvuruda bulundu. Tankerin serbest bırakılmasına birkaç saat kala yapılan başvuru ile ilgili Cebelitarık yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu. Fars haber ajansı, tankerin serbest bırakılacağını duyururken Cebelitarık yönetimi yetkilileri iddiaları yalanladı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:15
  1. cebelitarık boğazı
  2. Cebelitarık

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