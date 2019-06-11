ABD'den bir ülkeye daha S-400 tehdidi! Türkiye'yi örnek gösterdiler

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye gibi Hindistan’ın da Rusya’dan S-400 füze savunma sistemine almaması için tehdit etti. ABD’li yetkili, 'NATO müttefikimiz Türkiye ile yaşadığımız çok ciddi tartışmaya bakın. Aynı endişeler Hindistan'ın S-400'leri satın alması halinde de geçerli olacaktır' dedi.

ABD Başkanı Trump yönetimi, Rus füze savunma sistemi S-400'ü almak isteyen ülkelere karşı savaş açtı. ABD, Türkiye gibi Hindistan'ın da Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasıiçin baskı ve tehditlerini sıklaştırdı.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili bir grup Hint gazeteciye yaptığı açıklamada, Yeni Delhi yönetiminin Rus yapımı sistemi satın alma kararının olağan bir anlaşma olarak görülemeyeceğini ve anlaşmanın ABD-Hint askeri işbirliğini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"Tükiye ile yaşadığımız sıkıntıya bakın"

S-400'lerin satın alınmasının ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya'ya getirilen yaptırımları ihlal edeceğini vurgulayan yetkili, "NATO müttefikimiz Türkiye ile yaşadığımız çok ciddi tartışmaya bakın. Aynı endişeler Hindistan'ın S-400'leri satın alması halinde de geçerli olacaktır" dedi.

S-400'lerde kullanılan radar sisteminin ABD yapımı yeni nesil hayalet savaş uçağı F-35'lere ait hassas bilgileri tehlikeye atacağı tezini savunan yetkili, "Yüksek teknolojiye sahip sistemleri birlikte kullanamayız. S-400'lerin diğer sistemler için yaratacağı bazı tehditler var. Türkiye ile yaşadığımız tartışma bu meseleye odaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar

Hindistan, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasıyla ilgili anlaşmayı Kasım 2018'de imzaladı. Başbakan Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonunda karara bağlanan anlaşma kapsamında Kasım 2020'de başlayacak olan teslimatlar Nisan 2023'de tamamlanacak.

Konuyla açıklamada bulunan bir Hint hükümet yetkilisine göre, Rus savunma şirketlerine uygulanan bankacılık yaptırımları nedeniyle Yeni Delhi yönetimi şu ana dek Rusya'ya yalnızca kısmi ödemeler yapabildi. Hint yetkililer, ABD'nin Indo-Pasifik bölgesinde Çin'in yükselişini dengeleme arayışında olan Trump yönetiminin, bu konuda kendilerine istisna sağlayacağını umuyor.

Gözler G-20 Zirvesinde

ABD'nin S-400'lerin satın alınmasını engellemek üzere hem Türkiye'ye hem de Hindistan'a baskı yapmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ile görüşmeler yapacak. Görüşmelerde S-400'lerin de gündeme gelmesi bekleniyor.