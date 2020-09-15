ABD'den bir Çin kararı daha! 5 kuruluşa ithalat engeli
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur halkının zorla çalıştırıldığı 5 kuruluştan pamuk, giysi, bilgisayar parçası ve saç ürünleri gibi malların ithalatını engelleyeceğini açıkladı.
ABD'den yapılan açıklamada Çin hükümetinin Uygur halkı ile diğer etnik ve dini azınlıklara karşı sistematik insan hakları ihlalleri işlediği belirtilirken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılan işçilerce üretilen 5 kuruluşa ithalat yasağı getirildiği belirtildi.
Zulüm gören uygur halkının zorla çalıştırıldığı 4 şirket ve bir üretim tesisinde üretilen pamuk, giysi, bilgisayar parçası ve saç ürünleri gibi malların ithalatının önüne geçileceği belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zorla çalıştırılan işçilerin ürettiği malların tespit edilip ithalatının yasaklanacağını söyledi.
Bakan Pompeo, kararın Çin'in insan hakları ihlallerini ABD'nin sineye çekmeyeceğinin göstergesi olduğunu söyledi.