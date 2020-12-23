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Aktüel ABD'den Belarus emniyet birimlerine ve Merkezi Seçim Komisyonuna yaptırım
Aktüel

ABD'den Belarus emniyet birimlerine ve Merkezi Seçim Komisyonuna yaptırım

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:49:09 -
ABD'den Belarus emniyet birimlerine ve Merkezi Seçim Komisyonuna yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve seçim sonrası olayların şiddetle bastırılmasına rolü bulunduğu gerekçesiyle Belarus İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kriminal Polis Teşkilatı Müdürü Henadz Arkadziyeviç Kazakeviç ile 3 emniyet birimi ve Merkezi Seçim Komisyonunu yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakeviç'in daha önce protestoları şiddetle bastırma konusunda önemli rol oynayan ve önceden ABD yaptırımlarına maruz kalan Teşkilat Müdürü Alyaksandr Lukashenka'nın yerine göreve getirildiğinden dolayı yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kazakeviç'in yanı sıra Minsk Özel Polis Birliği, Minsk Şehir Yönetim Komitesi Ana İçişleri Direktörlüğü, Minsk'teki protestolara şiddet yoluyla müdahale eden ve devlet güvenliğinde önemli bir özel kuvvet olan KGB Alfa biriminin de yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Hazine Bakanlığı, başkanı ve başkan yardımcılarını daha önce yaptırım listesine alınan Belarus Merkezi Seçim Komisyonunu da yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Bakanlık, yaptırım kapsamında, söz konusu kurum ve kişilerin mal varlıklarının dondurulduğunu ve ABD vatandaşlarının bu kurum ve kişilerle herhangi bir iş yapmasının yasaklandığını kaydetti.

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