ABD’den beklenmedik kritik karar ortaya çıktı: Aktarmaya hazır! Polonya için kritik AH-64 Apache kararı

Geçtiğimiz ay ABD, Polonya’ya 12 milyar dolar bedel ile 96 adet AH-64 Apache Taarruz Helikopteri satışını onaylama kararı almıştı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD ile 96 Apache helikopteri alımına ilişkin fiyat görüşmelerine başladıklarını duyurdu.

Blaszczak, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Kongresinin söz konusu askeri teçhizatın Polonya’ya satışını onayladığını bildirdi.

ABD Kongresinin onayına değinen Blaszczak, “Polonya’ya radar ve silahlarla birlikte 96 Apache helikopteri satmak için ABD Kongresinin onayını aldık. Fiyat görüşmelerine başlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kendi rezervlerinden Apache sağlayacak

Blaszczak, prosedürler tamamlanıncaya ve tedarik edilen helikopterler Polonya’ya teslim edilinceye kadar ABD ordusunun Polonya’ya kendi rezervlerinden Apache helikopterler sağlayacağını kaydetti.

Polonya hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ülke ordusunu güçlendirme adımlarının bir parçası olarak geçen yıl söz konusu Apache helikopterleri satın almaya karar vermişti.

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AH-64E Apache Guardian

Boeing tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu 30 Eylül 1975 yılında gerçekleştiren AH-64 Apache Taarruz Helikopteri’nin en gelişmiş konfigürasyonu olan AH-64E Apache Guardian, ilk olarak 2011 yılında hizmete girdi. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya ve Hindistan tarafından tercih edilen AH-64E’den şu ana kadar 500 adet teslim edildi.

Biri pilot diğeri ise silah operatörü olmak üzere iki kişilik mürettebat tarafından kontrol edilen AH-64E Apache Guardian Taarruz Helikopteri; 17.8 metre uzunluğa, 14.8 metre ana rotor çapına, 4.9 metre yüksekliğe ve azami 10.5 ton ağırlığa sahiptir. Maksimum hızı 302 km/sa ve menzili yaklaşık 500 kilometre olan helikopteri, iki adet General Electric üretimi T700-701D Turboşaft motoru ile donatılmıştır.

Heikopter; azami 16 adet Hellfire Tanksavar Füzesi, 76 adet Hydra 70 Roketi veya 76 adet APKWS Mühimmatı ile 1.200 adet 30mm’lik Top Mühimmatı ve 2 adet Hava-Hava Füzesi (Stinger, AIM-9 Sidewinder, Mistral, Sidearm) taşıyabilmektedir.