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ABD'den AB ülkesine yaptırım kararı
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Dünya ABD'den AB ülkesine yaptırım kararı
Dünya

ABD'den AB ülkesine yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, ABD'nin yolsuzluk nedeniyle 64 şirketi ve aralarında bir oligarşi yöneticisinin (oligark) de yer aldığı toplam 3 Bulgaristan vatandaşını kara listeye ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 22:34:00 -
ABD'den AB ülkesine yaptırım kararı

ABD'den, yolsuzlukla mücadele kapsamında yeni yaptırımlar geldi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin 64 şirketi ve aralarında bir oligarşi yöneticisinin (oligark) de yer aldığı 3 Bulgaristan vatandaşını, yolsuzluk nedeniyle kara listeye aldığı kaydedildi.

Kararın, yolsuzluğa karşı bugüne kadarki en büyük eylem olduğunu belirten Bakanlık, 64 yaşındaki işadamı ve oligark Vassil Krumov Bozhkov'u Rus liderlerin Bulgaristan hükümetini etkilemek için bir kanal oluşturmayı planlamakla suçlayarak yaptırım uyguladığını ifade etti. Diğer yaptırım uygulanan kişilerin ise, Bulgaristan Parlamentosunun eski üyesi Delyan Peevski ve Ilko Dimitrov Zhelyazkov olduğunu belirten Bakanlık, yaptırım uygulanan bu 3 kişinin sahip olduğu veya yönettiği 64 şirkete de yaptırım uygulandığını kaydetti. Yaptırımlar kapsamında kara listeye alınan kişilerin ve şirketlerin, ABD finansal sistemine erişmesini engellendiği ve ABD varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yolsuzluğa karıştıkları iddiasıyla eski Bulgar yetkilileri Alexander Manolev, Petar Haralampiev, Krasimir Tomov'un yanı sıra Peevski ve Zhelyazkov'u ve ailelerinin ABD'ye girmesini engellediği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, "ABD, çalışmaları reformları ileriye taşıyan tüm Bulgarların yanındadır ve Bakanlık, bölgedeki ve dünyadaki yozlaşmış aktörlere karşı hesap verebilirliği teşvik etmek adına yetkililerini kullanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın geçici Başbakanı Stefan Yanev yaptığı açıklamada, Bulgaristan'daki yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele çabalarının bir parçası olan hareket hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland tarafından telefonla bilgilendirildiğini ifade etti. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle ilişkilerimizde, yolsuzluğun her türüyle mücadelenin koşulsuz ilkeli ve pratik önceliğimiz olması gerektiğine dair inancımızı açıkça paylaştık" ifadelerine yer verildi.

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