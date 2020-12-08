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Aktüel ABD'den 10 ülkeyi "dini özgürlük ihlalleri" listesine aldı
Aktüel

ABD'den 10 ülkeyi "dini özgürlük ihlalleri" listesine aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:23:07 -
ABD'den 10 ülkeyi "dini özgürlük ihlalleri" listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, 1998'de çıkarılan Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası kapsamında 10 ülkeyi "sistematik, devamlı, korkunç dini özgürlük ihlalleri işlediği endişesi olan" ülke olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada dini özgürlüklerin temel insani haklardan olduğunun altını çizerek, bugün bu temel hakkı korumak için yeni adımlar attıklarını belirtti.

Açıklamada Pompeo, "ABD, Myanmar, Çin, Eritre, İran, Nijerya, Kuzey Kore, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ı sistematik, devamlı, korkunç dini özgürlük ihlalleri işledikleri ya da bunları görmezden geldikleri gerekçesi ile haklarında endişe duyulan ülkeler olarak listelemiştir." bilgisini paylaştı.

- Sudan ve Özbekistan listeden çıkarıldı

Komor Adaları, Küba, Nikaragua ve Rusya'nın da bu konuda "Özel Gözlem Listesinde" olduğuna işaret edilen açıklamada Pompeo, "Ayrıca 2016'da yürürlüğü giren Frank R. Wolf Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası çerçevesinde el-Şebab, El-Kaide, Boko Haram, HTŞ, Husiler, DEAŞ, DEAŞ'ın Sahra ve Batı Afrika kolları, Taliban'ı da hakkında endişe duyular oluşumlar listesine eklemiştir." ifadesine yer verildi.

Pompeo, bazı alanlarda da pozitif gelişmeler olduğuna işaret ederek, "Sudan ve Özbekistan'ın hükümetlerinin son dönemde attığı somut adımlardan dolayı Özel Gözlem Listesinden çıkarıldığını belirtmek istiyoruz." diye konuştu.



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